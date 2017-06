Sono stati tutti rilasciati gli ostaggi presi questa mattina da un uomo armato di coltello in un ufficio di collocamento di Newcastle. Lo annuncia la polizia della Contea di Northumbria.

L’uomo armato di coltello che ha tenuto in ostaggio sei persone in un ufficio di collocamento di Newcastle è conosciuto dai funzionari dell’ufficio e il caso viene gestito al momento come un incidente isolato. Lo afferma la polizia della contea di Northumbria citata dalla Bbc