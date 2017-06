Partorisce in casa e nasconde neonato nel freezer a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 9 GIU - Partorisce in casa, nasconde il corpo del neonato nel freezer e poi va in ospedale dicendo di esser caduta. E' successo a Migliarino (Ferrara). La donna M.R, 40 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, mentre sulla vicenda, come riportano i giornali locali, è stata aperta una inchiesta di procura e polizia. La donna si è presentata in ospedale a Ferrara martedì con una emorragia, riferendo di essere caduta 4 giorni prima. I medici si sono accorti anche che aveva potuto avere un aborto o un parto prematuro di un neonato di sei mesi. Per due giorni, martedì e mercoledì scorsi, la polizia ha cercato il corpo del neonato nella casa dove la donna abita con il marito e altri sei figli. Ieri la donna si è svegliata dal coma e ha riferito di aver nascosto il corpo nel freezer di casa, dove gli inquirenti lo hanno trovato. La procura ha aperto un'indagine per valutare la posizione della donna e del marito e per ricostruire la vicenda. (ANSA).