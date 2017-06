Spari in tribunale: chiesta conferma ergastolo Giardiello

(ANSA) - BRESCIA, 9 GIU - Il sostituto procuratore generale di Brescia Gianpaolo Zorzi ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Claudio Giardiello, autore del triplice omicidio a Palazzo di Giustizia di Milano. Escluse, come peraltro già in primo grado, le attenuanti generiche e sulla questione perizia sulla reale capacità dell'imputato di stare a giudizio il sostituto procuratore generale ha detto che "se n'è ampiamente discusso in primo grado anche se si era trattato di un abbreviato e la rinnovazione della perizia non è necessaria".