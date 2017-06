Giovanardi chiede controlli con i cani antidroga al concerto di Vasco Rossi

«Ma quale battuta, sono serissimo. Sapete cosa vogliono dire 220mila persone in un avvenimento di questo tipo sia dal punto di vista del consumo di alcol che da quello del consumo di droga? Bisogna evitare che gli spacciatori di tutta Italia convergano a Modena, fare opera di intelligence. Si spera che quelle 220mila persone vadano lì per ascoltare la musica e non per fare altre cose. Andate a vedere cosa succede in questi raduni, quante persone vengono fermate e arrestate per lo spaccio di droga. E’ una roba impressionante. E’ meglio prevenire per evitare problemi molto seri». Il senatore di "Idea" Carlo Giovanardi sottolinea così a Radio Cusano Campus la «necessità» che vengano mandati dei «cani antidroga al concerto di Vasco Rossi» a Modena.



«Io vado sempre alla manifestazione degli Alpini, ma quelli manifestano alle 9 del mattino e poi vanno via. Qui invece alle 23 si tratta di far defluire 220mila persone. Se hanno fumato, sono drogati o hanno bevuto è un problema. Noi prima ci strappiamo le vesti per quello che è accaduto a Torino, poi non preveniamo. Bisogna evitare che ci siano persone non controllabili, in condizioni alterate da alcol o droga, che poi possano creare dei pasticci. Vorrei sapere chi è che polemizza su questo, chi è tanto imbecille da polemizzare sul fatto che davanti a un evento simile si debbano prevenire tutti gli eventuali pericoli».

«Non ce l’ho con Vasco Rossi, avrei detto le stesse cose per qualsiasi altro cantante. Siamo in un periodo di terrorismo, in un periodo in cui sono accadute cose come quelle di Torino. Pensate solo ai servizi igienici per 220mila persone. Non è mica un problema da poco. Io non dico che non si debba fare il concerto, l’aereo è partito, ma vediamo di farlo atterrare nella massima sicurezza. Ormai l’abbiamo visto, basta un cretino che faccia un urlo per creare il caos. Dobbiamo assicurarci che chi va a quel concerto siano persone non in preda ai fumi dell’alcol o non fatte», conclude.