Terremoto: arriva la lavanderia mobile, la prima in Italia

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Una nuova lavanderia mobile, la prima in Italia, dotata di lavatrici e asciugatrici, capace di raggiungere anche le zone più isolate: è il frutto della collaborazione tra Whirlpool Corporation e Croce Rossa Italiana. Presentata stamani nella sede della Cri, la lavanderia mobile è stata messa a disposizione della Croce Rossa del Lazio che in una prima fase la utilizzerà per fornire supporto alle comunità delle frazioni più rurali colpite dal sisma. Successivamente, sarà impiegata in attività di sostegno per le persone senza dimora del Lazio. L'iniziativa è stata realizzata grazie a una donazione complessiva di Whirlpool in favore di Cri di 170.000 euro, raccolti con il contributo dei dipendenti Whirlpool in Italia che hanno aderito all'invito dell'azienda e donato parte del proprio salario a sostegno delle attività della Cri. I fondi così raccolti, 85.000 euro, sono stati raddoppiati dall'azienda secondo il principio del matching gift. "La risposta dei nostri dipendenti è stata straordinaria: ci auguriamo che anche grazie al nostro supporto sia possibile contribuire alla ricostruzione della quotidianità familiare delle comunità colpite" ha dichiarato Esther Berrozpe Galindo, presidente di Whirlpool Emea e vice presidente esecutivo di Whirlpool Corporation. Francesco Rocca, presidente della Cri, ha ringraziato chi ha deciso di donare una parte del proprio stipendio per la realizzazione della lavanderia mobile.(ANSA).