Vaccini: Lorenzin, Sibilia lo vedrò ora in tribunale

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Sibilia? Lo vedrò in tribunale". Così il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin risponde a chi gli chiede se abbia avuto recenti contatti con il deputato M5S che ha querelato sulla vicenda dei vaccini. "Spero che il percorso parlamentare possa essere una grande occasione per fare chiarezza su questa vicenda. Non sono fake news, ma c'è molto di più. Si tratta dell'operato di preoccupanti movimenti. Il mondo medico deve essere coinvolto nel progetto per fare arrivare il messaggio ad ogni famiglia", conclude.