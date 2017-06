Rai: cda, ok nomina Orfeo a dg, contrario Freccero

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Il cda della Rai - secondo quanto si apprende - ha nominato Mario Orfeo alla direzione generale, dopo l'intesa in assemblea con gli azionisti nell'assemblea totalitaria. Sette i voti favorevoli, compreso quello della presidente Monica Maggioni, contrario solo Carlo Freccero. Orfeo - secondo quanto si apprende - ha appena fatto il suo ingresso nella riunione del consiglio di amministrazione in corso a Viale Mazzini per i primi adempimenti e l'assegnazione delle deleghe.