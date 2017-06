Travolse coppia in scooter, confermata condanna a 14 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GIU - E' stata confermata in corte di Appello a Bologna la condanna di 14 anni e 8 mesi nei confronti dell'uomo di 48 anni che il 31 agosto del 2015 travolse con la sua auto una coppia a bordo di uno scooter, sulla via Emilia in provincia di Piacenza, uccidendo sul colpo il marito e ferendo gravemente la moglie. Tommaso Pulizzi era accusato di omicidio volontario aggravato vista la grave dinamica dei fatti: il 48enne infatti, ubriaco, aveva imboccato una rotonda contromano, e prima di fuggire a tutta velocità subito dopo lo scontro, aveva fatto retromarcia passando sul corpo dell'uomo piacentino che era alla guida dello scooter. Poi era stato arrestato durante la fuga da una pattuglia dei carabinieri che avevano notato la sua auto con il motore che fumava. "Non mi sono accorto di nulla e non volevo uccidere" ha detto l'imputato più volte, ma la moglie che è sopravvissuta ha sempre ribadito di non volerlo perdonare. La difesa del 48enne sostiene che si tratti di omicidio colposo, farà ricorso in Cassazione.(ANSA).