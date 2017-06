Gentiloni, lotta a povertà è priorità, mantenuto impegno

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Sin dall'insediamento di questo governo si è proseguita l'azione dei governi che si sono succeduti sul tema della povertà che è stata una priorità". Così il premier Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei ministri dopo l'approvazione del Dlgs. "Siamo soddisfatti di aver mantenuto un impegno e di aver varato per la prima volta uno strumento che punta in modo universale a far fronte al fenomeno della povertà. Ma sappiamo che si tratta di un primo passo che dovrà vederne di ulteriori".