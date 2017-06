Istat: Gentiloni, si raccolgono i frutti di lunga semina

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "I dati Istat sono positivi, i numeri sono sempre oggetto di discussione ma non c'è dubbio che ci troviamo in questi ultimi mesi a raccogliere i risultati di una semina in corso da anni e che ha prodotto risultati con una crescita superiore al previsto". Così il premier Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei ministri.