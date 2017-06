Pisapia a Renzi, non si fa così un'apertura dopo mesi e mesi

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Giuliano Pisapia frena sull'ipotesi di una apertura di Renzi. "La cosa mi colpisce - dice a Rainews24 - io sono per il massimo dell'unità ma non si può fare un apertura dopo mesi e mesi in cui abbiamo cercato un'alleanza di centrosinistra in discontinuità e soprattutto dopo una sconfitta come quella di ieri che presupponeva coalizioni diverse. Bisogna ragionarci, ma partendo dalla considerazione che un'alleanza con il centrodestra è un'alleanza perdente".