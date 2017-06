Bimba morta per Seu,Procura Bari indaga per omicidio colposo

(ANSA) - BARI, 9 GIU - La Procura di Bari ipotizza il reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per la morte della bimba di 16 mesi di Altamura, deceduta domenica scorsa nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa delle conseguenze di una infezione da Seu. Il fascicolo d'inchiesta è coordinato dal pm Grazia Errede. L'incarico per l'autopsia della piccola sarà conferito lunedì prossimo e ad effettuare gli accertamenti medico legali su disposizione della Procura sarà il professor Francesco Introna. Si attendono, intanto, gli esiti degli accertamenti delegati ai Carabinieri del Nas sugli alimenti che potrebbero aver causato l'infezione, probabilmente dovuta ad un batterio contenuto nel latte crudo non pastorizzato.