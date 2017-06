Torino: piazza San Carlo, Comune avvia indagine interna

(ANSA) - TORINO, 9 GIU - Via libera all'unanimità, dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Torino, alla commissione d'indagine per quando accaduto in piazza San Carlo. Acquisirà "con la massima urgenza tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione e delle autorità preposte alla pubblica sicurezza". Il documento che la istituisce verrà votato lunedì in Consiglio comunale. Il consigliere Francesco Tresso, lista civica per Torino, presiederà l'organismo. L'obiettivo è terminare i lavori entro i primi giorni di luglio. La commissione avrà il compito di svolgere "una doverosa attività ispettiva e di controllo da parte dell'organo consiliare". Il suo scopo sarà "esclusivamente quello di accertare fatti e comportamenti, acquisire atti e provvedimenti degli organi del Comune, dei responsabili degli uffici e servizi coinvolti nell'organizzazione della manifestazione, nonché i documenti adottati dai rappresentanti del Comune presso altri enti, in particolare del Consorzio Turismo Torino".(ANSA).