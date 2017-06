Voto Gb: affluenza sfiora 69%, è record dal 1997

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Affluenza record da 20 anni a questa parte, grazie soprattutto al voto giovanile trascinato da Jeremy Corbyn: il dato ufficiale consolidato, quando manca un solo collegio da contare che non può modificarlo, si attesta al 68,7%: mai cosi in alto dal 1997. Confermato poi sia per i Conservatori di Theresa May, sia i Laburisti di Corbyn il raggiungimento della barriera del 40%, vicino ai picchi storici dell'era Thatcher-Major e dell'era Blair. I primi sono al 42,4% (+5,5% dal 2015), i secondi al 40% (addirittura + 9%). Quanto agli altri partiti, il LibDem filo-Ue, pur riconquistando qualche deputato, restano al palo con un modesto 7,4%, cioè 0,5% meno del già deludente risultato incassato nel 2015 dall'ex leader Nick Clegg. Brutta botta, poi, per gli indipendentisti scozzesi dell'Snp, che scendono al 3% nazionale (-1,7) e passano da 56 a 35 seggi nei 59 collegi di Scozia. Ma il vero disastro è quello dell'Ukip che, senza Nigel Farage, crollano sotto il 2%.