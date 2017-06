Siria: Mosca, la guerra civile è quasi finita

(ANSA) - MOSCA, 9 GIU - "La guerra civile in Siria si è praticamente fermata" dopo che il 4 maggio ad Astana è stato firmato un memorandum per la creazione delle zone di de-escalation: lo ha dichiarato il capo del dipartimento generale operativo dello Stato maggiore russo, generale Serghiei Rudskoi. Da parte sua il generale Serghiei Surovikin, a capo delle truppe russe in Siria, ha dichiarato che "oltre 3.000 miliziani dell'Isis sono stati eliminati" in Siria nell'ultimo mese, "tra cui diverse decine di odiosi comandanti".