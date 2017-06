Brasile: cadono accuse, presidente Temer resta in carica

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 GIU - Cadono le accuse contro il presidente del Brasile Michel Temer che resta quindi in carica. Con 4 voti a favore e tre contrari, il Tribunale superiore elettorale ha respinto l'accusa secondo cui, nella campagna elettorale del 2014 - che portò alla rielezione come presidente di Dilma Rousseff e di Temer come vicepresidente - sarebbero stati usati fondi illegali, "abusando di potere politico ed economico". Con questa sentenza, Temer rimane in carica.