Filippine: 13 marines uccisi da militanti islamici

(ANSA) - ILIGAN (FILIPPINE), 10 GIU - Almeno 13 marines filippini sono stati uccisi in scontri con militanti musulmani che tengono sotto assedio la città di Marawi, nel sud delle Filippine. Lo riferisce l'esercito. Il portavoce, il colonnello Edgard Arevalo, ha detto che i marines sono stati uccisi ieri nel corso di combattimenti che vanno avanti da almeno due settimane. Altri 40 sono rimasti feriti. E' la più grave perdita registrata in un giorno per le truppe governative negli scontri con i jihadisti legati allo Stato Islamico.