Ex Juve Cuccureddu non arrestato, per lui divieto dimora

(ANSA) - ALGHERO, 10 GIU – L'ex campione della Juve Antonello Cuccureddu non è stato arrestato, ma per lui è stato disposto dal Gip di Sassari il divieto di dimora ad Alghero. Nell'inchiesta sono state coinvolte complessivamente cinque persone, fra cui il vicesindaco di Alghero finito ai domiciliari, con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici. I fatti legati ai lavori per campo di calcio ad Alghero.