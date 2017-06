Terremoto: sfollati Accumoli si spostano a Grottammare

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 10 GIU - Si spostano a soli 4 km di distanza, ma i 150 sfollati di Accumoli ospitati finora in 12 hotel di San Benedetto del Tronto e in via di trasferimento in due alberghi di Grottammare (Ascoli Piceno) hanno salutato il sindaco sambenedettese Pasqualino Piunti ''con le lacrime agli occhi, perché - dice il sindaco - si è creato un legame forte in questi mesi''. I terremotati lasciano le strutture, ora destinate ai turisti, senza polemiche né proteste. Due gli alberghi di Grottammare messi a disposizione per l'accoglienza, l'Hotel Marconi e l'Hotel Roma; i primi 50 sfollati sono partiti questa mattina: ''ho detto loro che in futuro li aspetto come turisti - racconta Piunti - e che quando saranno tornati a casa, andrò a trovarli per farmi una 'gricia'''. Nel comune reatino sono già state assegnate 198 delle 201 casette destinate alle famiglie sfollate. Si stima che saranno abitate fra la fine di giugno e la prima metà di luglio. (ANSA).