Gb: 'Dall'arroganza all'umiliazione, stampa attacca May

(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - All'indomani del fallimento elettorale per i Tory la stampa britannica non risparmia critiche a Theresa May. 'Dalla ubris all'umiliazione', titola il Guardian; 'May aggrappata al potere' è l'apertura dell'Independent. Ma gli attacchi al primo ministro sono trasversali. Per il Times la 'May è affacciata sull'abisso', mentre per il Telegraph 'lotta per rimanere premier'. Il Financial Times focalizza l'attenzione sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue: 'May si aggrappa al potere mentre si apre un nuovo fronte nella battaglia sulla Brexit'. Il tabloid conservatore punta sulle difficoltà che la May si trova ad affrontare nel suo partito: 'I tory si sono rivoltati contro la May', il Daily Mirror attacca il futuro governo come 'Una coalizione di matti', mentre il Sun fa un gioco di parola con la parola 'chips', 'patatine' ma anche fiches al gioco. 'La May ha giocato le sue carte', suona il titolo accompagnato dalla ormai famigerata foto della premier che mangia patatine fritte da un cartoccio.