Prestava soldi a usura, calzolaio arrestato nel Barese

(ANSA) - BARI, 10 GIU - Faceva ufficialmente il calzolaio ma, in realtà, parte dei suoi introiti derivavano dall'attività parallela dell'usura. Il 51enne di Altamura Oronzo Lorusso, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato mentre riceveva dalla sua vittima, un medico odontoiatra, una rata degli interessi richiesti pari a circa 3mila euro. Stando alla denuncia del dentista, confermata da intercettazioni e copie di assegni, dal 2013 il calzolaio gli avrebbe prestato circa 70mila euro pretendendo la restituzione di 280mila euro, 100mila già consegnati. Contestualmente all'arresto, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione dell'indagato e nei suoi due punti vendita di Altamura e Santeramo in Colle. I Militari, coordinati dal pm Fabio Buquicchio, hanno trovato in casa 13mila euro in contanti e un'agenda con diverse contabilità. In una intercettazione l'usuraio, vecchio amico di famiglia della vittima, ammette di aver incassato "per oltre un anno 7mila euro al mese solo di interessi".