Afghanistan: commando uccide tre civili in moschea di Paktia

(ANSA) - KABUL, 10 GIU - Un commando armato ha ucciso ieri a Gardez, capoluogo della provincia sud-orientale afghana di Paktia, un procuratore del locale tribunale e due civili. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Pajhwok. Il portavoce del governo provinciale, Abdullah Hasrat, ha indicato che l'attacco è avvenuto mentre il procuratore Abdullah Shah Watanpal e gli altri due civili si trovavano in una moschea per la preghiera durante il digiuno del mese sacro di Ramadan. Dopo aver ucciso i tre e ferito altre quattro persone i membri del commando sono riusciti a dileguarsi in auto.