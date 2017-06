India: governatore Madhya in sciopero fame

(ANSA) - NEW DELHI, 10 GIU - Di fronte al perdurare della crisi provocata dalle dure proteste dei contadini locali, il governatore dello Stato indiano di Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, ha cominciato oggi uno sciopero della fame "a tempo indeterminato". Lo scrive l'agenzia di stampa Ians. Nei giorni scorsi migliaia di contadini che chiedono la cancellazione dei loro debiti e una nuova politica per i prezzi di prodotti agricoli sono scesi in piazza scontrandosi con la polizia. Sei di essi sono stati uccisi dal fuoco degli agenti, causando un inasprimento della protesta. Chouhan, che si è trasferito per mettere in atto la sua decisione in un edificio di Bhopal, ha sottolineato che il suo digiuno continuerà "fino al ripristino della pace nel nistro Stato". Il governatore ha poi chiarito che "se i contadini vogliono venire a discutere direttamente con me i loro problemi, io sono qui ad attenderli".