Terremoto: Cucinelli 'recupera' torre civica di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 GIU - "Abbiamo avviato la procedura per la progettazione del restauro della torre civica e del palazzo comunale di Norcia": lo ha reso noto Brunello Cucinelli, imprenditore del cashmere, stamani nell'incontro della serie 'Panorama d'Italia', organizzato dal settimanale Panorama nella città umbra colpita dal sisma. Cucinelli ha confermato l'intenzione di "recuperare al più presto uno dei simboli economici e politici di Norcia, la torre civica. Lo faremo assieme ai nostri dipendenti e a due cari amici americani, Howard Schultz di Starbucks e Marc Benioff di Saleeforce". Nel corso dell'estate "il progetto verrà presentato in piazza, magari su maxi schermi, in collegamento con gli amici americani". La Fondazione Cucinelli, invece, "si occuperà del restauro del monastero dei monaci benedettini". Cucinelli ha raccontato di un recente incontro con il priore del Benedettini, padre Benedetto, e con altri due monaci: "Mi hanno confermato la volontà di restare a vivere all'interno delle mura della città e contemporaneamente di portare avanti il loro progetto, che prevede la realizzazione di un grande monastero sulla montagna che sovrasta Norcia". (ANSA).