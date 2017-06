Terremoto: a Norcia riaperta una via del centro storico

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Otto mesi dopo la grande scossa di terremoto, stamani a Norcia è stata riaperta via Mazzini, la strada adiacente alla Basilica di San Benedetto. Via Roma e piazza San Benedetto sono così di nuovo collegate e questo consente ai cittadini e ai turisti di tornare a passeggiare da Porta Romana a Porta Ascolana, i due ingressi principali della città. "È un altro momento importante, un altro piccolo ma significativo tassello verso la normalità: la riapertura di via Mazzini consentirà anche il ritorno di altre attività nel centro storico", ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Riaprire la via è stato possibile grazie alla messa in sicurezza del transetto e dell'abside della Basilica di San Benedetto. "Nei pessimi giorni contiamo di rendere percorribile anche la strada che costeggia Santa Maria Argentea", ha precisato il sindaco. "Ogni volta che riusciamo a restituire un pezzo di città alla nostra gente e ai visitatori, per tutti noi è un momento speciale", ha sottolineato Alemanno. (ANSA).