Terremoto: Cucinelli, no a Basilica Norcia in chiave moderna

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - "È più facile che io venga eletto papa che si possa ricostruire in chiave moderna la Basilica di San Benedetto": a dirlo è stato Brunello Cucinelli, imprenditore umbro del cachemire, a Norcia nel corso dell'incontro "Panorama d'Italia". "I due santi e i quattro evangelisti che sono rimasti in piedi sulla facciata della Basilica faranno da guardia contro le intenzioni di chi vuole questa chiesa in acciaio o vetro, a opporsi a questa idea sarà l'intera umanità", ha aggiunto Cucinelli. Che invece auspica un recupero "di alta qualità così come è stato per la Basilica di San Francesco di Assisi". L'imprenditore ha ricordato che "oltre il 50 per cento della porzione muraria della casa di Benedetto è stata risparmiata dal sisma e da qui dobbiamo ripartire per ricostruirla". Nel corso dell'incontro Cucinelli ha anche svelato che vorrebbe comprare "una bella casetta a Castelluccio, che è uno dei luoghi più belli del mondo, un borgo unico che dobbiamo ricostruire quanto prima". Spiegando, inoltre, che prima del sisma aveva intenzione di acquistare un appartamento a Norcia "in piazza San Benedetto, le cui finestre danno proprio sulla facciata della Basilica e già sognavo di affacciarmi e vedere la statua del Santo e i monaci - ha detto - uscire sul sagrato a salutare i fedeli al termine delle funzioni". La proposta di ricostruire la Basilica di San Benedetto fondendo antico e moderno era stata lanciata nei mesi scorsi da monsignor Renato Boccardo, vescovo della diocesi Spoleto Norcia, "dando vita - aveva spiegato - a una composizione tra quello che c'era prima e che si e' salvato e qualcosa di nuovo, anche di ardito, capace comunque di diventare un simbolo e un'attrazione turistica mondiale sia dal punto di vista architettonico sia della fede".