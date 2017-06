Far west a festa asilo, papà picchia maestra: arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Doveva essere una delle tante feste di fine anno, ma un papà ubriaco ha trasformato il giardino dell'asilo in uno scenario da far-west, con botte e lanci di piatti sotto gli occhi di bimbi fra 1 e 3 anni. E' successo al nido Patini, a Bologna. Protagonista un 53enne che poi è stato arrestato dalla Polizia. Era con moglie e figlioletto alla festa, dove era arrivato già un po' alticcio. Due maestre avrebbero avvicinato la moglie, per suggerirle di portarlo via visto che poteva disturbare i bambini. L'uomo ha sentito tutto e ha perso le staffe: a una delle maestre ha lanciato addosso un piatto senza colpirla. E' andata peggio a un'altra maestra, 48enne bolognese, che si è presa un pugno in pieno volto che l'ha fatta cadere a terra e perdere i sensi. Nel giardino dell'asilo nido c'era un funzionario di polizia fuori servizio che stava partecipando alla festa con la famiglia: è intervenuto per tentare di calmare l'uomo, che ha reagito con botte e insulti anche nei suoi confronti. Nessun bimbo coinvolto.