(ANSA) - CHIETI, 10 GIU - Annuncia alla moglie, che è in viaggio, di volersi suicidare e si spara alla testa mentre è al telefono con lei: tragedia, stamani, in provincia di Chieti. La vittima è un uomo di 43 anni, in fase di separazione dalla moglie. La donna era in pullman nelle Marche quando ha ricevuto la telefonata del marito. Udito per telefono il rumore dello sparo ha chiesto all'autista di fermare il bus; a quel punto è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. I Carabinieri hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo in casa. L'arma, secondo i primi accertamenti, è una pistola da poligono, regolarmente detenuta.