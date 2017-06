Casaleggio,crescita zero virgola? Pensare doppie cifre

(ANSA) - RAPALLO (GE), 10 GIU - L'innovazione è un tema chiave "se vogliamo a crescere oltre lo "zero virgola" e io penso che dobbiamo pensare alle doppie cifre e nell'innovazione di doppie cifre ce ne sono". Lo afferma Davide Casaleggio intervenendo al Convegno dei Giovani di Confindustria sottolineando come, nell'ambito dell'innovazione, fondamentale sia l'investimento nella ricerca e sviluppo. "In Italia parliamo dell'1,3% del Pil investito su ricerca e sviluppo in Germania è del 2,8%", osserva Casaleggio.