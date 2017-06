Far west alla festa dell'asilo: papà picchia la maestra. Arrestato

Doveva essere una delle tante feste di fine anno per bambini e famiglie, ma un papà ubriaco ha trasformato il giardino dell’asilo in uno scenario da far-west, con botte e lanci di piatti sotto gli occhi di bimbi fra uno e tre anni. E’ successo giovedì pomeriggio al nido Patini di via Cignani, in zona Corticella a Bologna. Protagonista della sfuriata un 53enne di origine riminese che vive a Bologna e che, alla fine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L’uomo era con con la moglie e il figlioletto alla festa dove, a quanto pare, era arrivato già un po' alticcio. Per questo due maestre avrebbero avvicinato la moglie, per suggerirle di portarlo via visto che poteva disturbare i bambini. L’uomo probabilmente ha sentito tutto e ha perso le staffe: a una delle maestre ha lanciato addosso un piatto, senza colpirla. E’ andata peggio a un’altra maestra, una 48enne bolognese, che si è presa un pugno in pieno volto che l’ha fatta cadere a terra e perdere i sensi. Nel giardino dell’asilo nido c'era un funzionario di polizia fuori servizio, che stava anche lui partecipando alla festa con la propria famiglia: è intervenuto per tentare di calmare l’uomo, che ha reagito con botte e insulti anche nei suoi confronti. Oltre alla maestra, medicata nel reparto maxillo facciale dell’ospedale Maggiore, anche il poliziotto è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, con un dito rotto e 20 giorni di prognosi. Nessuno dei bambini è invece rimasto coinvolto nel parapiglia.

Il 53enne, che alle spalle aveva già alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, risponderà di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e sarà denunciato anche per minacce e per le percosse alla maestra. (ANSA).