G7 Ambiente: Wwf, occasione da non perdere

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il G7 dei Ministri dell'Ambiente deve essere l'occasione per dare concretezza all'azione sul clima, dando avvio a politiche che vadano anche oltre gli impegni finora assunti per attuare l'Accordo di Parigi. Questo l'invito del WWF alla vigilia del G7 Ambiente che si terrà domani e lunedì a Bologna. ''Inoltre, - continua il Wwf - è essenziale che tali politiche siano sinergiche con quelle della cosiddetta agenda 2030, vale a dire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, perché la transizione energetica sia giusta e perché si possa trarre il massimo dei co-benefici ambientali, sociali ed economici nei singoli Paesi e a livello globale. Il cambiamento climatico sta già mostrando quanto sconvolgente possa essere il suo impatto: evitare le conseguenze più disastrose è un imperativo, anche morale, che dobbiamo a noi stessi e alle generazioni future. Proprio in questi mesi l'Italia sta sperimentando temperature record e la siccità già in atto da quest'inverno rischia di produrre conseguenze disastrose.