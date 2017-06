M5S: Grillo, Di Maio candidato premier? Decideremo

(ANSA) - RAPALLO (GE), 10 GIU - "Decideremo, vedrete". Lo afferma ai microfoni del Tg1 Beppe Grillo rispondendo sulla possibilità che Luigi Di Maio sia il candidato premier del M5S. Sulle regole per la selezione dei candidati Grillo spiega: "non lo sappiamo ancora". E poi scherza: "Stiamo selezionando" le persone "con degli algoritmi e abbiamo preso come capo della comunicazione Ray Donovan. Loro hanno preso Jim Messina e noi Donovan", afferma l'ex comico facendo riferimento al protagonista della serie tv Usa.