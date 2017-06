Chiesa: beatificata Itala Mela, miracolo su neonata

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 GIU - Tremila persone hanno partecipato alla beatificazione di Itala Mela, prima beata della diocesi della Spezia - Sarzana - Brugnato. Itala Mela, divenuta Maria della Trinità, sarà festeggiata il giorno 28 aprile, giorno precedente la sua morte per non sovrapporla a Santa Caterina patrona d'Italia. La beatificazione è avvenuta dopo il riconoscimento del miracolo avvenuto su una bambina, Erminia Bertoli, nata nel 1999 e subito dichiarata in condizioni disperate: si salvò con le preghiere rivolte a Itala, nata nel 1904 alla Spezia da genitori atei. Dopo la lettura del messaggio pontificio relativo al rito di beatificazione è stata scoperta l'immagine della Beata, con l'inno composto per l'occasione. A portare all'altare la reliquia della beata sono stati i genitori della bimba miracolata. "Dopo il tenace ateismo della giovinezza ascese al monte della Santità - ha detto nell'Omelia il cardinale Amato - ha conosciuto la fede e vi rimase attaccata".