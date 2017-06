(ANSA) - PARIGI, 10 GIU - L'assalitore che martedì scorso ha attaccato una pattuglia di poliziotti davanti la cattedrale di Notre-Dame ferendo un agente al collo si chiama Farid Ikken, è nato in Algeria e "non ha mai mostrato nessun segno di radicalizzazione". Lo ha detto il procuratore di Parigi, Francois Molins, durante una conferenza stampa, aggiungendo che si è radicalizzato da solo su internet scaricando "decine di immagini" di "attentati in Francia" e "senza avere contatti con altre persone".