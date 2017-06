(ANSA) - KABUL, 10 GIU - Un soldato afghano, probabilmente infiltrato dai talebani, ha aperto il fuoco in Afghanistan contro un gruppo di soldati americani, uccidendone almeno due. Lo ha reso noto un portavoce dell'esercito a Kabul. L'attacco è stato immediatamente rivendicato dal portavoce dell'Emirato islamico dell'Afghanistan, Zabihullah Mujahid, secondo cui però i militari uccisi sarebbero quattro. In un tweet Mujahid ha aggiunto che l'incidente è avvenuto nell'area di Lata Band del distretto di Acgin della provincia orientale afghana di Nangarhar e che il 'mujaheddin' attaccante è stato ucciso. Per il momento né il quartier generale delle truppe Usa in Afghanistan (Usfor-A), né la missione Resolute Support della Nato hanno commentato l'accaduto.