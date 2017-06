Iraq: attacco Isis a città a sud di Mosul, decine di morti

(ANSA) - BAGHDAD, 10 GIU - Decine di miliziani dell'Isis hanno lanciato stamane un attacco contro la città irachena di Shirqat, un centinaio di chilometri a sud di Mosul, e sono stati respinti dopo avere provocato una trentina di morti tra i militari e i civili. Lo riferiscono fonti della sicurezza, secondo le quali anche 16 miliziani dello Stato islamico sono stati uccisi. I combattimenti sono cessati intorno a mezzogiorno, ma in città è stato decretato il coprifuoco, secondo quanto reso noto dal sindaco, Ali al Dodah. I jihadisti sono stati respinti da unità dell'esercito e di forze tribali locali lealiste. Shirqat, occupata nel 2014 dall'Isis, è stata riconquistata dalle forze lealiste nel settembre 2016, in preparazione dell'offensiva cominciata in ottobre per strappare allo Stato islamico Mosul, dove poche centinaia di jihadisti continuano a resistere asserragliati nella Città vecchia.