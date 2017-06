(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - I Rossi di Santa Maria Novella hanno battuto per 11 'cacce' e mezzo a 4 i Verdi di San Giovanni nella partita di Calcio storico fiorentino, più conosciuto come "calcio in costume" o "calcio in livrea" giocata in piazza Santa Croce con gli spalti affollati dai sostenitori dei due quartieri di Firenze. Il gioco rievoca la celebre partita del 1530 giocata per scherno mentre la Repubblica Fiorentina era sotto assedio da oltre un anno delle truppe imperiali di Carlo V. La prossima partita è in programma per domani con Azzurri di Santa Croce contro i Bianchi di Santo Spirito: il vincitori contenderanno ai Rossi la vittoria finale nella partita che si disputerà per San Giovanni, il 24 giugno.(ANSA).