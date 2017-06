(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - Il Dup, il partito della destra unionista nordirlandese, ha detto sì a un "accordo di principio" con il Partito Conservatore britannico per garantire "la fiducia" a un nuovo governo guidato da Theresa May. Lo ha annunciato il capogruppo Tory, Gavin Williamson, al termine di una giornata di negoziati a Belfast. I dettagli saranno definiti in una prima riunione di governo lunedì, ha precisato Downing Street. I 10 deputati del Duo sono decisivi, dopo che i Tories hanno perso la maggioranza assoluta alle elezioni di giovedì.