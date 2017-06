(ANSA) - BRUXELLES, 10 GIU - La polizia olandese ha reso noto che "non ci sarebbe alcun elemento che possa definire l'incidente automobilistico un attacco estremista", dopo che una vettura in serata ha investito alcuni passanti vicino alla stazione centrale di Amsterdam. Le forze dell'ordine hanno poi precisato che il bilancio dei feriti è salito ad otto, di cui due gravi. Secondo gli agenti l'auto era parcheggiata in un'area dove non era permesso fermarsi e quando le forze dell'ordine si sono avvicinate il conducente ha ingranato la marcia e ha investito alcuni pedoni per poi finire la sua corsa contro un muro vicino alla stazione. L'uomo che guidava l'auto è stato arrestato e interrogato, mentre la sua auto è stata perquisita.