Kosovo: si vota per elezioni parlamentari anticipate

(ANSAmed) - PRISTINA, 11 GIU - Aperti i seggi in Kosovo per le elezioni parlamentari anticipate, un test considerato importante per le numerose sfide che il nuovo governo di Pristina si troverà ad affrontare. Tre i candidati alla carica di premier - Ramush Haradinaj e Abdullah Hoti, rappresentanti di due differenti coalizioni di partiti, e Albin Kurti, candidato del movimento nazionalista e radicale 'Autodeterminazione' che corre da solo. Un ultimo sondaggio della vigilia dava per favorita la coalizione di Haradinaj con oltre il 40%, rispetto al 30% di quella di Hoti e al 19% di Kurti. I serbi (120 mila sul totale di 2 milioni di abitanti) si presentano disuniti e con varie formazioni politiche.