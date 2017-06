Ambiente: Canada, crescita verde opportunità per mercati

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - L'Accordo di Parigi "ha dato un segnale ai mercati, che riconoscono le opportunità economiche offerte dalla crescita verde pulita. L'Accordo è un buon accordo, e il Canada è impegnato a rispettarlo e a collaborare con altri Paesi per attuarlo". Lo ha detto la ministra dell'Ambiente canadese, Catherine McKenna, all'apertura del G7 dell'Ambiente a Bologna. "In Canada capiamo che il riscaldamento c'è ed è colpa nostra - ha detto la ministra -. L'isola Prince Edward è stata inondata da un innalzamento del mare di 43 centimetri". McKenna si è detta "orgogliosa come cattolica dell'enciclica Laudato sì. Il papa è una guida per tutti noi". Il ministro giapponese, Koichi Yamamoto, ha detto che "i disastri naturali recenti mostrano l'importanza dell'Agenda 2030 dell'Onu, implementata dall'Accordo di Parigi. Dobbiamo essere coesi come G7, dobbiamo dare un segnale di collaborazione".