Francia: elezioni legislative, aperti i seggi

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Seggi aperti stamane in Francia per il primo turno delle elezioni legislative che potrebbero garantire al partito 'En Marche' del presidente Emmanuel Macron la maggioranza assoluta. Si rinnovano i 577 deputati dell'Assemblée Nationale con uno scrutinio uninominale maggioritario a due turni. Ognuna delle 577 circoscrizioni in cui è divisa la Francia elegge un parlamentare. I seggi si sono aperti alle 8 e si chiuderanno alle 20 con subito le prime proiezioni. Il ballottaggio si terrà il 18 giugno.