Israele: Netanyahu vince causa per diffamazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GIU - Un tribunale di Tel Aviv ha condannato oggi il giornalista Igal Sarna (Yediot Ahronot) a versare ai coniugi Benyamin e Sara Netanyahu una cifra di 105 mila shekel (oltre 25 mila euro) come indennizzo per averli diffamati. L'oggetto del processo era un testo pubblicato su Facebook in cui Sarna sosteneva che durante un viaggio verso Gerusalemme Sara Netanyahu aveva bloccato il convoglio del premier, che era scortato ad agenti dei servizi segreti, a causa di un diverbio col marito. Nell'apprendere della sentenza il premier israeliano ha reagito con soddisfazione: 'Giustizia e' fatta', ha scritto su Facebook. Sarna lamenta invece che gli agenti che a suo parere furono testimoni dell'incidente siano stati ''costretti al silenzio'' e ha preannunciato un ricorso.