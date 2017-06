Iran: oltre 60 presunti terroristi arrestati a Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 11 GIU - Oltre 60 persone sospettate di fiancheggiare il terrorismo sono state arrestate in una serie di operazioni di polizia a Teheran. Lo ha annunciato il capo della polizia iraniana, Hossein Ashtari, precisando che ci sarebbero legami tra gli arrestati e gli attacchi terroristici al Parlamento e al mausoleo di Khomeini. Salgono così a oltre 110 gli arresti ufficiali effettuati negli ultimi giorni in Iran in relazione agli attacchi di mercoledì scorso. Nella tarda serata di ieri il ministro dell'Intelligence, Mahmoud Alavi, aveva riferito che gli agenti dell'intelligence sono riusciti a raggiungere e uccidere l'organizzatore degli attentati che era riuscito a fuggire dall'Iran. La 'mente' degli attacchi, ha riferito Alavi, è stata individuata e uccisa "grazie alla collaborazione di servizi di intelligence stranieri amici".