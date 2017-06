Alto Adige: Mattarella e Van der Bellen a Merano

(ANSA) - MERANO (BOLZANO), 11 GIU - Il presidente italiano e quello austriaco, Sergio Mattarella e Alexander Van der Bellen, sono giunti al Kursaal di Merano, dove è in programma una cerimonia per i 25 anni della cosiddetta quietanza liberatoria, ovvero la chiusura della vertenza altoatesina davanti alle Nazioni Unite. I due presidenti sono stati accolti lungo le passeggiate del Passirio da un folto gruppo di cittadini e turisti. Tra loro anche un piccolo gruppo di attivisti no vax, che con lo slogan "libertà di scelta", manifestavano contro l'obbligo di vaccinazione per gli alunni.