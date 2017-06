G7 Ambiente: Galletti, a parte il clima c'è accordo completo

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Fra i ministri dell'Ambiente del G7 riuniti a Bologna "su tutti i temi a parte il clima c'è un un accordo completo. Credo che le posizioni espresse all'inizio rimarranno tali, su questo non ci sono dubbi, ma credo anche che un passo in avanti verso un dialogo l'abbiamo fatto. Stiamo facendo un lavoro di ricucitura. Sapremo solo alla fine di questi due giorni che risultato avrà dato. Ma un risultato l'abbiamo già ottenuto, perché continuiamo a parlare, a individuare soluzioni e obiettivi comuni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, in una pausa dei lavori del G7. "Qui ci sono sette Paesi che insieme rappresentano più della metà del Pil mondiale e sono qui per dialogare insieme - ha proseguito Galletti -. Partiamo da posizione diverse, ma abbiamo l'obbligo di continuare a dialogare fra tutti. Stiamo facendo questo. Sono soddisfatto che ci siano i sette paesi riuniti qui a Bologna e che ci sia la volontà di riallacciare un filo comune".