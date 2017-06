Alto Adige: Mattarella, autonomia modello di civiltà

(ANSA) - MERANO, 11 GIU - "Lo statuto d'autonomia dell'Alto Adige è un autentico modello civiltà". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Merano in occasione della cerimonia per i 25 anni della chiusura della vertenza altoatesina davanti alle Nazione unite. "Oggi - ha aggiunto - celebriamo la capacità di due Paesi di superare le divisioni". "Mai più violenza e odio, ma apertura, rispetto e dialogo", ha detto il presidente. "Il Brennero è per italiani e austriaci emblema di vicinanza e di libera circolazione", ha sostenuto. "L'Alto Adige ha saputo rappresentare un'autentica avanguardia europea, un luogo che ha saputo incarnare, non senza contraddizioni, ma con determinazione, passione ed equilibrio, la tensione ideale costitutiva del 'demos' europeo", ha concluso Mattarella.