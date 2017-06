(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Anders Breivik ha cambiato nome. L'autore degli attacchi del 2011 a Oslo e Utoya in Norvegia che provocarono 77 morti, ora si fa chiamare Fjotolf Hansen, nome già usato nel 2009 per registrare la Geofarm, l'azienda attraverso la quale ordinò diverse tonnellate di fertilizzante per confezionare l'ordigno che fece esplodere a Oslo. La mossa, confermata dal suo avvocato, Oeystein Storrvik, avviene dopo che la Corte Suprema ha respinto il suo ricorso contro le "condizioni inumane" della sua detenzione, riferisce l'Independent online. I norvegesi sono autorizzati a modificare i loro nomi nel registro ufficiale del Paese, purché non causino offese o danni all'interessato.