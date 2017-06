(ANSA) - MADRID, 11 GIU - L'icona dello sport catalano Pep Guardiola ha lanciato a Barcellona davanti a migliaia di sostenitori dell'indipendenza la sfida del referendum affermando che "voteremo anche se lo Stato spagnolo non vuole". "Noi catalani voteremo il primo ottobre per decidere il nostro futuro", ha detto lo storico ex giocatore e tecnico del grande Barcellona. La Catalogna, ha accusato, "è vittima di uno Stato che ha messo in atto una persecuzione politica indegna del XXI secolo".