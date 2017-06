(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Un uomo è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola questa mattina nella sua stanza in via degli Elci, nel quartiere Prenestino a Roma. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il compagno di stanza della vittima, una guardia giurata, ha raccontato che gli sarebbe partito per errore un colpo di pistola. Del caso si occupa la Squadra mobile di Roma.